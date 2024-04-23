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Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…
Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
09:04
Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…
Bir zamanlar dünyanın en şişman insanı olan ve ağırlığı dört fil yavrusundan fazla olan bir adam inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Juan Pedro Franco o kadar iriydi ki 590 kilodan oluşan vücuduyla yürümesi bile imkansızdı. Tuvalete bile gidemeyen adam tamamen yatalak bir hayat sürüyordu.