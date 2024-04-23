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Haberler Yaşam Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…
Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:04

Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…

Bir zamanlar dünyanın en şişman insanı olan ve ağırlığı dört fil yavrusundan fazla olan bir adam inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Juan Pedro Franco o kadar iriydi ki 590 kilodan oluşan vücuduyla yürümesi bile imkansızdı. Tuvalete bile gidemeyen adam tamamen yatalak bir hayat sürüyordu.

Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…

40 yaşındaki adam, yaşadığı korkunç ölüme yakın deneyiminden sonra sarsıldı ve kilo vermek adına çaba göstermeye karar verdi. Juan çocukluğunda kilolarıyla mücadele etmeye başladı ve henüz altı yaşındayken 65 kilo sınırını geçti.

Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…

Ergenlik çağında yaşadığı bir yaralanma durumu daha da kötüleştirdi ve 17 yaşına geldiğinde kilosu 228 kiloya yükseldi.

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Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…

Juan 32 yaşındayken dünya rekorunu kırdı, 590 kiloya ulaştı ve boyu nedeniyle yatalaktı.

Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…

Onu hareket ettirmek için sekiz güçlü kişiden oluşan bir ekip gerekiyordu ve yardım almadan tuvalete gidemiyordu. Bu da onun bebek bezi takmak zorunda kaldığı anlamına geliyordu.

Dünyanın en şişman adamıydı! 4 fil yavrusundan daha ağırdı, son halini görenler inanamadı…

Juan şunları söyledi: "Vücudum hiçbir kontrol olmaksızın kendi yolunu izledi."

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