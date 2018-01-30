Dünyanın en soğuk yeri

Kışın ortalama eksi 50 dereceleri bulan Rusya'nın kuzey bölgesinden inanılmaz fotoğraflar... Rusya'da kışın normal bir görüntü. - 48 derecede donan benzin pompası... - 40 derecede mini etek giyip dışarıya çıkılırsa... Şehrin merkezindeki bir caddede trafik ışıkları buz tutmuş Bir arabanın egzoz borusundan çıkan dumanlar yoğunlaşarak buzullara dönüşmüş Kürk mantolarına sarınmış ve kat kat giyinmiş bir şekilde hayatına devam eden Yakutsklular Dondurucu soğuğun çıkardığı buharlar, kiliseye giren bir kadınla beraber kapıdan içeri sızıyor