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Giriş Tarihi: 30.01.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:45
Dünyanın en soğuk yeri

Kışın ortalama eksi 50 dereceleri bulan Rusya'nın kuzey bölgesinden inanılmaz fotoğraflar... Rusya'da kışın normal bir görüntü. - 48 derecede donan benzin pompası...

Dünyanın en soğuk yeri
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Dünyanın en soğuk yeri

- 40 derecede mini etek giyip dışarıya çıkılırsa...

Dünyanın en soğuk yeri

Şehrin merkezindeki bir caddede trafik ışıkları buz tutmuş

Dünyanın en soğuk yeri

Bir arabanın egzoz borusundan çıkan dumanlar yoğunlaşarak buzullara dönüşmüş

Dünyanın en soğuk yeri

Kürk mantolarına sarınmış ve kat kat giyinmiş bir şekilde hayatına devam eden Yakutsklular

Dünyanın en soğuk yeri

Dondurucu soğuğun çıkardığı buharlar, kiliseye giren bir kadınla beraber kapıdan içeri sızıyor

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