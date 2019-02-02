Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.



İşte Baba Vanga'nın, Dünya'nın yok olmasıyla sona eren kehanetleri: