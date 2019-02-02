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Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrılalı 23 sene oldu. Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga yaptığı kehanetlerle çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil. İşte Baba Vanga'nın, Dünya'nın yok olmasıyla sona eren kehanetleri:

Giriş Tarihi: 02.02.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 18:45
Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrılalı 23 sene oldu.

Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.

İşte Baba Vanga'nın, Dünya'nın yok olmasıyla sona eren kehanetleri:

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Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

2033
Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

2043
ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

2046
Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

2066
A.B.D, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.

Dünyanın en ünlü kahininden tüyler ürperten kehanet!

2076
Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

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