Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanı, dış basında dolaşan haberlerde farklı isimlere veriliyor. Bazıları resmi olarak kabul edilse de bu insanların genellikle doğum belgelerinin olmaması durumu daha karışık bir hale getiriyor. Bu insanlardan biri de Johanna Mazibuko. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen isimlerden biri olan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko geçtiğimiz günlerde 128'inci yaşına girdi. Bir mısır çiftliğinde doğan ve 12 kardeşin en büyüğü olan Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını söyelyen yaşlı kadın, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti. Büyürken ise yediği besinler arasında taze süt ile yabani ıspanak olduğunu söyledi. İngiliz gazetesi Mirror, yaşlı kadının 128. doğum gününü görmesinde bu besinlerin yardımcı olduğunu ifade ettiğini söyledi. Artık modern yiyecekler yediğini söyleyen Mazibuko, küçüklüğünün yemeklerini çok özlediğini de sözlerine ekliyor. Hatırlayamadığı bir yaşta yaşlı bir dul ile evlendiğini söyleyen kadın, kocasının kendisine çok iyi baktığını da dile getirdi. Mazibuko'nun 2'si hayatta 7 çocuğu var. Ayrıca 50 kadar torunu ile torununun torunu da ailesinde yer alıyor. Evlendikten sonra çiftliklerde çalışarak geçimini sağladığını söyleyen yaşlı kadın, 'Yetiştirdiğimiz şeylerle geçinirdik. Erzakları satıp para kazanırdık' dedi. Yaşlı kadın insanların penceresinden yürüdüğünü görürken onlara çok özendiğini de dile getirdi. Resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Japon Kane Tanaka geçtiğimiz günlerde 119 hayatını kaybetmişti. Kane Tanaka, 2019 yılında Guinnes Dünya Rekorları Kitabı'na girmişti. Tanaka'nın puzzle yapmayı sevdiği biliniyordu. Bunun dışında yaşlı kadın çikolata ve gazlı içecekler de tüketiyordu. Tanaka'nın ölüm sebebi ise yaşlılık. bakım evinde tedavi gördüğü ve 19 Nisan'da hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Onun yerine geçen isim ise ilk belirlemere göre 118 yaşındaki Fransız Rahibe Lucile Andre Randon olmuştu. Elde edilen bilgilere göre Rahibe, 11 Şubat 1904 yılında dünyaya geldi. Rahibe Andre ile ilgili bir ayrıntı daha var; Rahibe geçen aylarda koronaya yakalanmış ve atlatmıştı.