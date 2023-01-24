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Haberler Yaşam Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı
Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:46

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen isimlerden biri olan Güney Afrika kökenli Johanna Mazibuko 128. doğum gününü kutladı. Yürüyemeyen ancak iyi görüp konuşabilen yaşlı kadın, uzun yaşamın sırrının yıllarca tükettiği 2 besinde olduğunu düşünüyor.

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanı, dış basında dolaşan haberlerde farklı isimlere veriliyor. Bazıları resmi olarak kabul edilse de bu insanların genellikle doğum belgelerinin olmaması durumu daha karışık bir hale getiriyor.

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

Bu insanlardan biri de Johanna Mazibuko. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen isimlerden biri olan Güney Afrikalı Johanna Mazibuko geçtiğimiz günlerde 128'inci yaşına girdi.

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Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

Bir mısır çiftliğinde doğan ve 12 kardeşin en büyüğü olan Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını söyelyen yaşlı kadın, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti.

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı yediği 2 besinde saklı

Büyürken ise yediği besinler arasında taze süt ile yabani ıspanak olduğunu söyledi. İngiliz gazetesi Mirror, yaşlı kadının 128. doğum gününü görmesinde bu besinlerin yardımcı olduğunu ifade ettiğini söyledi.

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