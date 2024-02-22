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Dünyanın tanıdığı Youtuber'a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: "Bağladım, aç bıraktım ve..."
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:08
Dünyanın tanıdığı Youtuber'a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: "Bağladım, aç bıraktım ve..."
Ebeveynlik üzerine verdiği tavsiyelerle tanınan ünlü Youtuber anne Ruby Franke, tam 60 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Çocuklarını fiziksel ve ruhsal olarak istismar ettiği öğrenilen kadın, "bu nasıl anne?" dedirtti. Uyguladığı işkenceler adeta kan dondurdu.