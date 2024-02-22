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Haberler Yaşam Dünyanın tanıdığı Youtuber'a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: "Bağladım, aç bıraktım ve..."
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:08

Dünyanın tanıdığı Youtuber'a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: "Bağladım, aç bıraktım ve..."

Ebeveynlik üzerine verdiği tavsiyelerle tanınan ünlü Youtuber anne Ruby Franke, tam 60 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Çocuklarını fiziksel ve ruhsal olarak istismar ettiği öğrenilen kadın, "bu nasıl anne?" dedirtti. Uyguladığı işkenceler adeta kan dondurdu.

Dünyanın tanıdığı Youtuber’a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: Bağladım, aç bıraktım ve...

"8 Passenger" adlı Youtube kanalı aracılığıyla milyonlarca kişiye ebeveynlik tavsiyesi veren kadın, mahkemede aldığı cezayı öğrendiğinde, gözyaşları içinde özür dilese de, çocuklarını aç bıraktığını ve istismar ettiğini kabul etti.

Dünyanın tanıdığı Youtuber’a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: Bağladım, aç bıraktım ve...

Jodi Hildebrant adlı iş ortağının da aynı cezayı aldığı mahkemede, hakim her ikisine de 1 ila 15 yıl olmak üzere dört dönem hapis cezasını onadı. Franke Ruby'nin bu cezaya itiraz etmek için ise 30 günü bulunuyor.

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Dünyanın tanıdığı Youtuber’a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: Bağladım, aç bıraktım ve...

Utah Savcısı Eric Clarke, Franke'nin dokuz ve on bir yaşlarında olan iki çocuğunu "toplama kampına benzer bir ortamda yaşamak zorunda bıraktığını, çcouklara yemek, su ve hatta uyuyacak yatak bile vermediğini söyledi.

Dünyanın tanıdığı Youtuber’a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: Bağladım, aç bıraktım ve...

Ruby Franke'nin aldığı cezayı duyduğunda "gözyaşlarına boğulduğu" anlar dikkat çekti. Çocuklarından özür dileyen kadın, savunmasında "O kadar şaşırmıştım ki karanlığın aydınlık, doğrunun yanlış olduğuna inandım" cümlelerini kullandı.

Dünyanın tanıdığı Youtuber’a 60 yıl hapis cezası şoku! Bu nasıl anne? Çocuklarını öyle şeyler yapmış ki: Bağladım, aç bıraktım ve...

Yaptığı kötülüğe dair yorumu ise şöyleydi; "Bu dünyanın, kontrol eden polislerle, yaralayan hastanelerle, beyin yıkayan devlet kurumlarıyla, yalan söyleyen ve şehvet duyan kilise liderleriyle, korumayı reddeden kocalarla ve istismara ihtiyaç duyan çocuklarla dolu kötü bir yer olduğuna inandırıldım" dedi.

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