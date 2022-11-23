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Haberler Yaşam Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:12

Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

Gece saatlerinde Düzce merkezli yaşanan deprem sonrası kamu çalışanlarına izin olup olmadığı konusu da araştırılmaya başlandı. Hamile ve engelli vatandaşlar için açıklama yetkililer tarafından yapıldı. Bilindiği üzere okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda "Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde çok ciddi oranda hissedildi. Peki, 23 Kasım Bugün Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? İşte tüm bu detaylar.

Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

Gece saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremle beraber vatandaşlar sokaklara dökülürken bölge halkı artçı sarsıntılar da nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışanların hizmet verip vermeyeceği konusu "Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak?" sorularıyla araştırılıyor. Konuya yanıt ise yapılan açıklamayla gelmiş oldu. Peki, Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? İşte tüm bu detaylar.

Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

DÜZCE'DE HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?

Düzce'de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.

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Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI, ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTI

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem, bazı evlerde hasara sebep oldu. Depremde şimdilik can kaybı ve herhangi bir ciddi yaralanma ihbarının olmadığı bildirildi. Deprem sonrasında sokağa çıkan ve tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar ise ısınmak için ateş yaktı.

Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

39 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDI

Düzce'de saat 04.09'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde korkuya kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden ya da balkonlarında atladı. Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. 30 kişi Düzce Devlet Hastanesi'nde, 9 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde olmak üzere toplam 39 kişi tedaviye alındı.

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