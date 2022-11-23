Haberler Yaşam Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:12

Düzce’de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? 23 Kasım 2022 Düzce’de kamu kurumlarında çalışanlar izinli mi olacak?

Gece saatlerinde Düzce merkezli yaşanan deprem sonrası kamu çalışanlarına izin olup olmadığı konusu da araştırılmaya başlandı. Hamile ve engelli vatandaşlar için açıklama yetkililer tarafından yapıldı. Bilindiği üzere okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilmişti. Bu kapsamda "Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde çok ciddi oranda hissedildi. Peki, 23 Kasım Bugün Düzce'de hamile ve engelli kamu çalışanları 1 gün tatil mi, izinli mi sayılacak? İşte tüm bu detaylar.