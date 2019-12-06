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  • Düzce'de off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti

'de off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti

Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.Kent merkezinde toplanan DÜSOF üyesi 50 kişi, arazi araçlarıyla konvoy halinde Gölyaka ilçesindeki Pürenli, Derebalık, Balıklı ve Kardüz yaylalarına ulaştı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 06.12.2019 15:26
Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
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Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
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Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
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