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Galeri Düzce'de off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti
Düzce'de off-road tutkunlarının "kar safarisi" nefes kesti
Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.Kent merkezinde toplanan DÜSOF üyesi 50 kişi, arazi araçlarıyla konvoy halinde Gölyaka ilçesindeki Pürenli, Derebalık, Balıklı ve Kardüz yaylalarına ulaştı.
Giriş Tarihi: 06.12.2019
15:26
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