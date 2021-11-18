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Haberler Yaşam Düzce'deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:39

Düzce'deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

Dün Düzce'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremler sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik uyarılar geldi. Beklenen Büyük Marmara depremi hakkında konuşan Ersoy, 1999'daki 7.2 şiddetinde meydana gelen Düzce depremini işaret ederek "Biz hep Marmara'da bekliyoruz ama bir başka deprem Bolu'dan sonra başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, depremin süresinin çok gecikmeyeceğini ifade ederken şiddetinin 7.5'i bulabileceğini söyledi. Peki Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? işte detaylar....

Düzce’deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

Dün Düzce'de meydana gelen depremler Büyük İstanbul depremi endişelerini beraberinde getirdi. Düzce'deki depremin hangi fay hattında olduğu, bu depremin İstanbul depremini tetikleme ihtimali Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a soruldu. A Haber ekranlarına konuşan Ersoy, 1999 yılında meydana gelen Düzce depremini işaret ederek kritik uyarılarda bulundu...

Düzce’deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Marmara fayında son durum ne? Yıldız Te knik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları...

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Düzce’deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

"MARMARA'DA BEKLİYORUZ AMA..."

1999 Kasım'ında Düzce tarafında bir deprem olmuştu 7.2 büyüklüğünde. Bu depremin yarattığı stres noktaları vardı. Bir tanesi de Bolu Dağı'na kadar olan kısımda bir gerilim vardı. Biz hep Marmara'da bekliyoruz ama bir başka deprem Bolu'dan sonra başlayabilir.

Düzce’deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bu 5 büyüklüğündeki depremin İstanbul Marmara'yı etkilemesi düşünülemez. Çünkü Marmara'nın deprem potansiyeli zaten ayrı. Onu ayrı konuşmak gerekir. Düzce'deki depremin İstanbul'u tetiklemesi mümkün değil fakat hissedebiliriz. Bu biraz zeminin yaşattığı bir şey.

Düzce’deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

Eğer zemin çok kötüyse üstündeki yapılarda bunu daha çok hissediyorsunuz. Depremin yaşandığı yerde zemin kötü. Geniş bir Düzce ovası var. Bu da çok yakında bir yerde. Dolayısıyla insanların çok hissetmesi hatta hasar olması enteresan bu zeminden kaynaklı.

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