Düzce’deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler

Eğer zemin çok kötüyse üstündeki yapılarda bunu daha çok hissediyorsunuz. Depremin yaşandığı yerde zemin kötü. Geniş bir Düzce ovası var. Bu da çok yakında bir yerde. Dolayısıyla insanların çok hissetmesi hatta hasar olması enteresan bu zeminden kaynaklı.