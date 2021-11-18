HaberlerYaşamDüzce'deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:53Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:39
Düzce'deki deprem İstanbul için haberci miydi? Uzman isimden korkutan sözler
Dün Düzce'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremler sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik uyarılar geldi. Beklenen Büyük Marmara depremi hakkında konuşan Ersoy, 1999'daki 7.2 şiddetinde meydana gelen Düzce depremini işaret ederek "Biz hep Marmara'da bekliyoruz ama bir başka deprem Bolu'dan sonra başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, depremin süresinin çok gecikmeyeceğini ifade ederken şiddetinin 7.5'i bulabileceğini söyledi. Peki Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi? işte detaylar....