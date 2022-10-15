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Haberler Yaşam DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 15:10

DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KYK kredi borcu faizleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK öğrenim kredisi faizlerinin silineceğinin müjdesini vermesinin ardından çalışmalar başlamıştı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gününde ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifinin ilk 25 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Yüz binlerce öğrencinin yüzünü güldüren kararın ardından ''KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK borçları ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KYK borçları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite eğitim süreleri boyunca öğrenim kredisi alan vatandaşlar, bir süredir KYK borcu faizleri ile ilgili gelecek güzel açıklamayı bekliyordu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gününde müjdeli haber geldi. KYK borç faizlerinin silinmesi düzenlemesini de içeren 52 maddelik torba yasa teklifinin ilk 25 maddesi kabul edildi. Bu gelişme sonrası düzenlemeye ilişkin detaylar da netlik kazandı. Peki, KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borçları ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? KYK kredi faizleri düzenlemesi ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından erişebilirsiniz.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

"ÖĞRENCİLER ALDIKLARI KREDİ TUTARINI ÖDEYECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıklamıştı.

Bugüne kadar 1 milyon 392 bin öğrencinin öğrenim kredisi, 26 bin öğrencinin ise katkı kredisi aldığını kaydeden Elitaş, alınan kredi miktarının toplam 27,6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

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DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödemelerine imkan tanınacağını dile getiren Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi yaptığımız düzenlemede bütün faizleri siliyoruz.

Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları, devletin kendilerine yaptığı kredi katkısını rahat şekilde ödeyebilmeleri, öğrenim hayatındaki maddi meseleleri de ortadan kaldırabilmek için yapılan önemli bir düzenleme." diye konuştu.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa mesaisi başladı.

Komisyonun ilk gününde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, ilk 25 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler arasında öğrenci kredi borçlarının faizsiz ödenmesini içeren düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ! KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

KYK BORÇLARI NASIL SİLİNECEK?

Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti.

Faizler nedeniyle anaparası üç dört katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

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