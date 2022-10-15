KYK kredi borcu faizleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK öğrenim kredisi faizlerinin silineceğinin müjdesini vermesinin ardından çalışmalar başlamıştı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gününde ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifinin ilk 25 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Yüz binlerce öğrencinin yüzünü güldüren kararın ardından ''KYK kredi borcu faizleri silinecek mi, nasıl silinecek?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK borçları ödemeleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…