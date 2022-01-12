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Haberler Yaşam E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:07

E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi

E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli VBS giriş ekranı üzerinden sınav ve karne notu bilgilerine ulaşılabiliyor. Dönem sonuna sayılı günler kala 1. Dönem yazılı ve sözlü sınav notlarını görüntülemek isteyenler, E-Okul giriş ekranı ile VBS e okul giriş yap sayfası için araştırma yapıyor. E-Okul VBS ile sınav sonucu, devamsızlık bilgisi ve karne notu nasıl görüntülenir? İşte 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası!

E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi

E-Okul öğretmen, öğrenci, veli girişi ile sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi, karne notu gibi bilgiler birkaç tıkla öğrenilebiliyor. Birinci dönem sınavları tamamlanırken E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav notları ve ortalama sorgulama ekranına ulaşmak isteyenler, E-Okul VBS giriş ekranı ile sınav sonucu, devamsızlık bilgisi ve karne notu nasıl görüntülenir diye araştırıyor. İşte 2022 e-Okul giriş ekranı ile VBS sınav sonucu - karne notu sorgulama sayfası veli, öğretmen, öğrenci girişi linki…

E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

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E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e- Okul VBS sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları okuduğu tarihe göre değişiyor. Ancak not girişlerinin karnelerin verileceği gün veya bir önceki gün kapatılması ön görülüyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, sınav sonuçları, sınav tarihleri ve başarı belgeleri gibi güncel verileri içeren bilgilere erişim sağlayabiliyor.

E-Okul giriş ekranı ile VBS giriş yap: 2022 e-Okul VBS sınav sonucu ve karne notu sorgulama sayfası için veli, öğretmen, öğrenci girişi

E-OKUL GİRİŞ İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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