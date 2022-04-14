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Haberler Yaşam E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:33

E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E okul giriş ekranı milyonlarca öğrenci ve velinin kullanımına açılıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmeti yazılı-sözlü sonuçları, devamsızlık, ders programı, diploma puanı, davranış notlarıdır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav notları ve ortalama sorgulama ekranına ulaşmak isteyenler, E-Okul VBS giriş ekranı ile sınav sonucu, devamsızlık bilgisi ve karne notu nasıl görüntülenir diye araştırıyor. İşte 2022 MEB Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen E okul VBS giriş ekranı

E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı

MEB 2021-2022 takvimine göre 11 Nisan'da başlayan ara tatil başladı. Toplamda 9 gün süren tatil öncesinde E-Okul öğretmen, öğrenci, veli girişi ile sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi, karne notu gibi bilgiler birkaç tıkla öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem sayesinde milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli VBS giriş ekranı üzerinden sınav ve karne notu bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte E okul VBS giriş ekranı 2022

E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul'a giriş yapmak için için SABAH'ın E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranından yararlanabilirsiniz. Sayfanın en üst kısmında bulunan kırmızı butona tıklayıp E Okul Öğrenci Girişi sağlayabilirsiniz. e-Okul VBS girişi yapmanız için Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile okul numarasını girmeniz yeterlidir.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi de öğrenci girişi ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul öğretmen girişi ekranı ile sınav notları girişi ve devamsızlık eklemeleri yapılabildiği gibi, öğrenci performansları da eklenebiliyor.

E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı

E-OKUL GİRİŞ İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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