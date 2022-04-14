E okul VBS giriş: MEB 2022 E okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E okul giriş ekranı milyonlarca öğrenci ve velinin kullanımına açılıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmeti yazılı-sözlü sonuçları, devamsızlık, ders programı, diploma puanı, davranış notlarıdır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav notları ve ortalama sorgulama ekranına ulaşmak isteyenler, E-Okul VBS giriş ekranı ile sınav sonucu, devamsızlık bilgisi ve karne notu nasıl görüntülenir diye araştırıyor. İşte 2022 MEB Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve öğretmen E okul VBS giriş ekranı