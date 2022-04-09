e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

Yabancı dil bilgisini belgelemek isteyenler tarafından başvuruda bulunan e-YÖKDİL sınavı için ÖSYM üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olan sınava başvuruda bulunmak isteyenler "e-YÖKDİL başvuru ekranı" ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor? Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.