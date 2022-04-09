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Haberler Yaşam e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 18:06

e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

Yabancı dil bilgisini belgelemek isteyenler tarafından başvuruda bulunan e-YÖKDİL sınavı için ÖSYM üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olan sınava başvuruda bulunmak isteyenler "e-YÖKDİL başvuru ekranı" ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor? Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

e-YÖKDİL'e başvuruda bulunmak isteyenler sınav ile ilgili detayları öğrenmek ve e-YÖKDİL başvuru ekranına erişmek isteyerek "e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

E-YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK, BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

2022 e-YÖKDİL İngilizce sınavı başvuru ekranı ve tüm detaylar şöyle;

e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu detaylar yer alıyor;

2022 E-YÖKDİL (İNGİLİZCE) SINAVI BAŞVURULARININ ALINMASI

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

Sınava başvuru süreci, 06 Nisan - 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

e-YÖKDİL, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2022 e-YÖKDİL Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

E-YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?
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