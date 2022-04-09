e-YÖKDİL başvuru ekranı | ÖSYM ile 2022 İngilizce e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?

e-YÖKDİL'e başvuruda bulunmak isteyenler sınav ile ilgili detayları öğrenmek ve e-YÖKDİL başvuru ekranına erişmek isteyerek "e-YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi gün, hangi tarihte yapılacak, başvuruları nereden yapılıyor?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

E-YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK, BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

2022 e-YÖKDİL İngilizce sınavı başvuru ekranı ve tüm detaylar şöyle;