Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, soruşturma 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın(29) anne ve babasının ifadesinde, genç kadının 10 yıldır birlikte olduğu eşi Erol Acar(34) tarafından şiddete, aşağılama ve tehdide maruz kalması nedeniyle kızlarının şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine genişletildi.