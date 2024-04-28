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Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
09:22
Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!
İstanbul'da yitiren Ece Kılıçaslan Acar, 2022 yılının mart ayında evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay gecesi eşi Erol Acar ile tartıştığı iddia edilen genç kadının ölümüyle ilgili gizem bir türlü çözülemedi. Ece Kılıçaslan Acar'ın atladı mı atıldı mı sorusuna cevap ise o gecenin görgü tanığı 9 yaşındaki kızından geldi. Küçük kızın mahkemedeki sözleri tüyler ürpertti!