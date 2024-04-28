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Haberler Yaşam Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:22

Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

İstanbul'da yitiren Ece Kılıçaslan Acar, 2022 yılının mart ayında evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay gecesi eşi Erol Acar ile tartıştığı iddia edilen genç kadının ölümüyle ilgili gizem bir türlü çözülemedi. Ece Kılıçaslan Acar'ın atladı mı atıldı mı sorusuna cevap ise o gecenin görgü tanığı 9 yaşındaki kızından geldi. Küçük kızın mahkemedeki sözleri tüyler ürpertti!

ARZU KAYA
Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, soruşturma 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın(29) anne ve babasının ifadesinde, genç kadının 10 yıldır birlikte olduğu eşi Erol Acar(34) tarafından şiddete, aşağılama ve tehdide maruz kalması nedeniyle kızlarının şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine genişletildi.

Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

"DAHA ÖNCE TOKAT ATTIM AMA BARIŞTIK"

Şüpheli olarak ifadesi alınan Erol Acar, salondayken mutfaktan gelen tencere sesiyle eşine seslendiğini ancak yanıt gelmediğini belirtti. Mutfağa gittiğinde eşini göremediğini ve balkondan aşağı baktığında aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.

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Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

Olayla bir ilgisi olmadığını öne süren şüpheli, daha önce eşiyle aralarında tartışma yaşayıp tokat attığını ancak barıştıklarını dile getirdi. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

OLAYIN KİLİT TANIĞI ÇOCUKLARI

Şüpheli böyle söylese de çiftin 9 yaşındaki kızlarının ifadesi dikkat çekti. Küçük kız ilk ifadesinde korktu, bir tartışma duymadığını söyledi. Yeniden alınan ifadesinde ailesinin tartıştığını, önceki zamanlarda da babasının annesini dövdüğünü anlattı.

Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

Olaya ilişkin dinlenen başka aile fertleri de çiftin sık sık tartıştığını, genç kadının eşinin kendisine ve çocuklarına bir şey yapma korkusuyla boşanmadığını söylediğini aktardı.

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