Ecem'in günlüğünde yazanlar dehşete düşürdü!

ECEM'İN GÜNLÜĞÜNDEKİ İFADELER KAN DONDURDU

Sanık Süleyman Kara'nın avukatı da duruşmada Ecem Balcı'nın günlüğünden bazı kısımlar okudu. Avukat, günlükte, Ecem'in eniştesi tarafından tacize uğradığı, babası tarafından da hakarete maruz kaldığını gösteren yazılar olduğunu bildirdi. Avukatın okuduğu günlükte, "Eniştem tarafımdan tacize uğradım. Gece ben uyurken benden faydalanmaya çalıştı. Hiçbir şey yapamadım. Çok korktum. Bunları uzun uzun yazmak istemiyorum. Bunları başka zaman okuduğumda hatırlamak istemiyorum. Bir de psikopat babam var. O yaşanan enişte olayında bana o... gözüyle baktı. Babam hayatımdaki hiçbir şeyden memnun değil. Yaptığı tek şey de durup dururken arayıp bağırmak. İntihar etmek istiyorum. Hem de çok fazla. Bir amacım yok, sevenim yok, param pulum yok, mutsuzum. Ölsem her şey çok güzel olacak. Ama ölünce de sıkılırım. Gerçi burada da sıkılıyorum da neyse yoruldum. Yine patlama derecesine gelecek olursam yaparım" ifadeleri dikkat çekti.