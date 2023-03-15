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Haberler Yaşam Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:20

Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

Ankara'da bir eczanede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı dükkanda bulunan herkese şizofreni tedavisinde kullanılan ilacı gizli olarak verdiği ortaya çıktı. Kalfa ve yardımcısının uygulamaya soktuğu şeytani plan sonrası eczacının ilaçların etkisinde direksiyon başında uyuya kalması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

Kalfa ve yardımcısının planlayarak uygulamaya soktuğu plan eczanede bulunan herkesin hayatını cehenneme çevirdi. Yaşanan korkunç olay ile ilgili iddianame hazırlandı.

Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

ŞEYTANİ PLAN BÖYLE BAŞLADI

Kanal D'nin haberine göre kan donduran olayın adresi Ankara. Bir eczacı bundan 4 yıl önce işe aldığı kalfanın ardından dikkat dağınıklığı, uyku hali yaşamaya başladı.

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Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

İşi geçici süreliğine kardeşine devretti. O da kısa bir süre sonra aynı şikayetleri yaşadı.

Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

HAYATI MAHVOLDU ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Bir yandan da eczane büyük zarar etmeye başladı. Bazı ilaçların usulsüz alınıp satıldığından şüphelendiler.

Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar

Eczacı çalışırken bir yandan dikkat dağınıklığı ve algı bozukluğu şikayetleri devam ediyordu. Hayatını değiştiren olay ise 2020 yılında yaşandı.

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