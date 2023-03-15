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Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:15
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
08:20
Eczanede şeytani plan! 4 yaşındaki çocuğu hayattan böyle kopardılar
Ankara'da bir eczanede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı dükkanda bulunan herkese şizofreni tedavisinde kullanılan ilacı gizli olarak verdiği ortaya çıktı. Kalfa ve yardımcısının uygulamaya soktuğu şeytani plan sonrası eczacının ilaçların etkisinde direksiyon başında uyuya kalması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.