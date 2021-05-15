Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs bugün bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 11:58

Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs bugün bayramda , nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde çoğu kurum ve kuruluş çalışmıyor. Sabah saatlerinden itibaren ilaç almak isteyen vatandaşlar ise eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında açık olan yerler belirtildi. Ramazan Bayramı ise resmi tatil olduğundan dolayı eczanelerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürerken bayramda nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği biliniyor. Bu kapsamda; Bayramda , çalışıyor mu? 15 Mayıs ? İşte cevabı

Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs bugün bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?

Eczane çalışma durumu bayramın ikinci gününde milyonların gündemine geliyor. Sokağa çıkma yasağına denk gelen bayramın ikinci gününde çoğu kurum kapalı olacak. Yasak kapsamında sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. İlaç ve tıbbi malzeme alması gereken vatandaşların en güvenilir şekilde alacaklarını temin edecekleri yer olan nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre; , çalışıyor mu? 15 Mayıs 2021 Bayramda eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler listesi

Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs bugün bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında de belli oldu. Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Bu noktada nöbetçi eczaneler devreye giriyor. Nöbetçi eczaneler açık olacak.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs bugün bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu? 15 Mayıs bugün bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?
SON DAKİKA