Eda Nur Kaplan'ın ablası o geceyi anlattı: Beni buradan...

SON DAKİKA: EDA NUR KAPLAN'IN ABLASI KONUŞTU!

Güler Kaplan, Tayfun ve Yusuf ile yanlarında bulunan şahıslardan rahatız olduğunu, Eda Nur'a gitmeleri gerektiğini söylediğini hava almak için kısa süreli dışarı çıktıktan sonra döndüğünde kardeşini bulamadığını söyledi.