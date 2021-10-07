Eda Nur Kaplan'ın ablası o geceyi anlattı: Beni buradan...

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan soruşturmasında abla Güler Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı. SON DAKİKA: EDA NUR KAPLAN'IN ABLASI KONUŞTU! Güler Kaplan, Tayfun ve Yusuf ile yanlarında bulunan şahıslardan rahatız olduğunu, Eda Nur'a gitmeleri gerektiğini söylediğini hava almak için kısa süreli dışarı çıktıktan sonra döndüğünde kardeşini bulamadığını söyledi. Abla Güler Kaplan, kardeşinin intiharına ilişkin verdiği savcılık ifadesinde Eda Nur ile Çukurambar'da bulunan bir mekana gittiklerini Yusuf G. ile Mehmet A.'nın yanı sıra ismini bilmediği kişilerinde yanlarında olduğunu söyledi. 'ERKEKLER KENDİ ARALARINDA OTEL MUHABBETİ YAPIYORDU' Ortamdan rahatsızlık duyduğunu erkeklerin kendi aralarında otel muhabbeti yaptıklarını duyduğunu belirten abla Kaplan, şunları söyledi: EDA NUR KAPLAN'IN ABLASI: BİZİ EVE GÖTÜRMEDİLER BAŞKA BİR YERE GÖTÜRDÜLER 'Biraz hava almak için mekanın dışına çıktım. Kısa bir süre sonra girerek Eda Nur'a rahatsız olduğumu eve gitmemiz gerektiğini söyledim. Bu esnada Yusuf 'beraber geldik beraber kalkalım ben sizi eve bırakırım' dedi. Ortamda bulunan kişilerle aynı arabaya bindik ancak bizi eve götürmediler, başka bir mekana götürdüler. Bu durumdan son derece rahatsızlık duydum. Birkaç kez lavaboya gittim, döndüğümde Eda Nur'un masada olmadığını gördüm. Aşkın'a Eda'nın nerede olduğunu sordum önce dışarıya çıktığını söyledi, dışarı baktığımda yoktu sonra içeri girdim tekrar sordum kendisi lavaboda olduğunu söyledi. Lavaboda da yoktu, duruma sinirlendim. Eda Nur'un eşyaları masadaydı alarak çıktım. 155'i aradım kardeşim kayıp dedim, telefondaki şahıs bana bir şey yapamayacaklarını söyledi, eve gittim' dedi. Eda Nur'un telefonundan Yusuf G.'nin numarasını bulduğunu ve birçok kez kardeşinin nerede olduğuna ilişkin mesaj gönderdiğini dile getiren Güler Kaplan, yaklaşık 60 kez aradığını ancak Yusuf G.'nin numarayı engellediğini söyledi. Eda Nur'un telefonundan Yusuf G.'nin numarasını bulduğunu ve birçok kez kardeşinin nerede olduğuna ilişkin mesaj gönderdiğini dile getiren Güler Kaplan, yaklaşık 60 kez aradığını ancak Yusuf G.'nin numarayı engellediğini söyledi. Güler Kaplan, 'Eda Nur eve geldiğinde bitkin ve donuk vaziyetteydi Kısa bir süre sonra ağlamaya başladı, 'Benim kaderim bu' dedi. Kendisine ne olduğunu sordum. Yusuf'un kendisine bir şeyler yaptığını söyledi. Ayrıntı sormadan ne olduğunu anladım. Hiçbir şekilde açıklama yaptırmadan şikayetçi olmak için kardeşimi karakola götürdüm. Konunun ayrıntısını emniyette öğrendim ancak Eda Nur bana 'oturamıyorum' dedi' şeklinde konuştu. Kardeşinin kendisini toparlamak amacıyla eski oda arkadaşı Sıla F. ile birlikte kaldığı O.K'nın evinde 1 hafta kaldığını söyleyen Güler Kaplan, annesinin Eda Nur'un intihar ettiği gün olayı öğrendiğini kaydetti. EDA NUR KAPLAN: BU KIZ ÖLDÜ HABERİNİZ YOK Olaylardan sonra Eda Nur'un Sıla ile beraber Yusuf'la buluşmak amacıyla hareket ettiğini ancak Yusuf'un bir tanıdığıyla görüştüğünü anlattı. Eda Nur'a şikayetçi olmamasını söylemiş' dedi.