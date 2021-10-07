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Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:24

Eda Nur Kaplan'ın ablası o geceyi anlattı: Beni buradan...

Ankara'da Eda Nur Kaplan, cinsel saldırıya uğradığını iddia edip intihar etmişti. Korkunç olay uzun süre Türkiye'nin gündemindeydi. Eda Nur Kaplan'ın ablası, kardeşiyle yaptıkları son konuşmadan bahsetti. Sözleri tüyler ürpertti

Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Türkiye’de gündem olmuştu! Eda Nur Kaplan’ın ablası sır geceyi anlattı
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SON DAKİKA | Türkiye’de gündem olmuştu! Eda Nur Kaplan’ın ablası sır geceyi anlattı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan soruşturmasında abla Güler Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Türkiye’de gündem olmuştu! Eda Nur Kaplan’ın ablası sır geceyi anlattı

SON DAKİKA: EDA NUR KAPLAN'IN ABLASI KONUŞTU!

Güler Kaplan, Tayfun ve Yusuf ile yanlarında bulunan şahıslardan rahatız olduğunu, Eda Nur'a gitmeleri gerektiğini söylediğini hava almak için kısa süreli dışarı çıktıktan sonra döndüğünde kardeşini bulamadığını söyledi.

SON DAKİKA | Türkiye’de gündem olmuştu! Eda Nur Kaplan’ın ablası sır geceyi anlattı

Abla Güler Kaplan, kardeşinin intiharına ilişkin verdiği savcılık ifadesinde Eda Nur ile Çukurambar'da bulunan bir mekana gittiklerini Yusuf G. ile Mehmet A.'nın yanı sıra ismini bilmediği kişilerinde yanlarında olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Türkiye’de gündem olmuştu! Eda Nur Kaplan’ın ablası sır geceyi anlattı

"ERKEKLER KENDİ ARALARINDA OTEL MUHABBETİ YAPIYORDU"

Ortamdan rahatsızlık duyduğunu erkeklerin kendi aralarında otel muhabbeti yaptıklarını duyduğunu belirten abla Kaplan, şunları söyledi:

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