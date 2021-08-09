Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! Korkunç detaylar mide bulandırdı!

'RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER ALKOLÜN ETKİSİYLE KARŞI KOYAMADIM'
Otel odasına gittikleri sırada Yusuf G.'nin kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiğini dile getiren Kaplan, şunları söyledi: Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım.