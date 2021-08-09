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Haberler Yaşam Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! Korkunç detaylar mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 16:30

Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! Korkunç detaylar mide bulandırdı!

Son dakika: Ankara'da tecavüze uğradığını iddia eden ve bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın olay gecesi polis merkezine verdiği ifadesi ortaya çıktı. İşte Kaplan'ın ifadesindeki korkunç detaylar...

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika haberler: Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran detaylar!

Son dakika:Ankara'da tecavüze uğradığını iddia eden ve bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın, olay gecesi polis merkezine verdiği ifadesi ortaya çıkı. Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin kendisini otele götürerek rızası dışında ilişkiye girdiğini, ardından Mehmet A.'nın da gelerek rızası dışında ilişkiye girdiğini ancak alkolün etkisiyle yarı baygın halde olduğu için bağıramadığını söyledi.

Son dakika haberler: Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran detaylar!

Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığı gerekçesiyle polis merkezine verdiği ifade ortaya çıktı. Yusuf G. ve Mehmet A.'nın rızası dışında bir otelde kendisi ile ilişkiye girdiklerini kaydeden Kaplan, olayı ablasına anlatmasının ardından karakola başvurarak şahıslardan şikayetçi olduğunu anlattı.

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Son dakika haberler: Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran detaylar!

Kaplan ifadesinde, "Mehmet, Yusuf, ben ve ablam bir mekanda oturarak alkol aldık. Bir süre sonra beraber eğlence mekanına giderek biraz daha içtik. Daha sonra ablam lavaboya girdi. Bu sırada Yusuf bana 'iyi değilsin gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken 'Çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin' dedi. Ben de bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdü" dedi.

Son dakika haberler: Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran detaylar!

'RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER ALKOLÜN ETKİSİYLE KARŞI KOYAMADIM'

Otel odasına gittikleri sırada Yusuf G.'nin kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiğini dile getiren Kaplan, şunları söyledi: Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım.

Son dakika haberler: Eda Nur Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran detaylar!

Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan ilişkiye girmeye çalışıyordu.

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