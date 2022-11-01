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Haberler Yaşam EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:28

EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi dev isimlerin yer aldığı dizi, etkileyici konusu, güçlü oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle de dikkat çekiyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesen dizinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Son olarak Kocacıklı Koca Ekâbir karakteri ile Erkan Can'ın dahil olduğu diziye 2 yeni oyuncu daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin iki efsane ismi, Ben Bu Cihana Sığmazam'da fırtınalar estirmeye geliyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna katılan yeni oyuncular ve 7. bölümde yaşanacaklar...

EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi dev isimlerin yer aldığı dizi, etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle de adından söz ettiriyor.

EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarım ve hikayesini Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın paylaştığı yapım, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes keserken izleyicileri drama doyuruyor.

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EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün ağabeyinin intikamını almasıyla başlayan yapımın kadrosu birbirinden değerli oyuncularınn katılımıyla daha da güçleniyor.

EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Son olarak Cezayir'in kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakteri ile Erkan Can'ın dahil olduğu diziye 2 yeni oyuncu daha katıldı.

EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

SEVİL AKI VE HÜSEYİN SOYSALAN KADRODA!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi'nin ablası Emine karakterini canlandıran Sevil Akı, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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