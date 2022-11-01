Haberler Yaşam EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:28

EDHO’nun iki efsane ismi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara döndü! Cezayir’in ezeli düşmanı ortaya çıkıyor

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi dev isimlerin yer aldığı dizi, etkileyici konusu, güçlü oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle de dikkat çekiyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesen dizinin kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Son olarak Kocacıklı Koca Ekâbir karakteri ile Erkan Can'ın dahil olduğu diziye 2 yeni oyuncu daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin iki efsane ismi, Ben Bu Cihana Sığmazam'da fırtınalar estirmeye geliyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna katılan yeni oyuncular ve 7. bölümde yaşanacaklar...