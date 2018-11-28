Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı

Caddelerin suyla kapandığı kentte bazı araçlar mahsur kaldı. Edirne'de dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kentte, gece boyunca etkili olan ve giderek şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.