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Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...
Toplu taşıma denince akla ilk gelen araçlardan birisi Magirus minibüslerdir. Artık bir ikon haline gelmiş olan Magirus minibüsleri geçmişi eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü denebilir. Minibüslerin kendi jargonu ve dili bile oluştu. Yolcu ve şoförlerin kullandığı jargon hepimizin hafızasına kazındı. Magirus minibüsler için en azından Türkiye'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. Ama dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verip efsane minibüsü bakın ne hale getirdiler...
Giriş Tarihi: 09.01.2021
17:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
17:06
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