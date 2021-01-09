Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...

Efsane minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...

Toplu taşıma denince akla ilk gelen araçlardan birisi minibüslerdir. Artık bir ikon haline gelmiş olan Magirus minibüsleri geçmişi eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü denebilir. Minibüslerin kendi jargonu ve dili bile oluştu. Yolcu ve şoförlerin kullandığı jargon hepimizin hafızasına kazındı. Magirus minibüsler için en azından 'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. Ama dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verip efsane minibüsü bakın ne hale getirdiler...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 17:06
Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...

Sadece sıradan bir minübüs değildir onlar! "Müsait bir yerde inebilir miyim? Kaptan beni ışıklarda bırak. Solda inecek var." Ve daha nice hafızalara kazınan cümlenin kahramanı olan minibüstür Magirusler.

Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...

Biz onu balık istifi yolcu kapasitesiyle tanıdık. tutkunu dört arkadaş da, kafa kafaya verip bir Magirus için binlerce lira harcadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...

Bakın sonucu nasıl oldu...

Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Efsane Magirus minibüsü bambaşka bir modele dönüştürdüler! İşte şaşkınlık yaşatan o değişim...
SON DAKİKA