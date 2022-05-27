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Haberler Yaşam EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:35

EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; polis tayinleri duyuruldu. Yapılan açıklamada; Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Polis tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından "Polis tayinleri, atama ve yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 Polis tayinleri, atama ve yer değiştirme sonuçları son dakika gelişmeleri.

EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!

Polis tayin sonuçları son dakika duyuruldu. EGM tarafından yapılan duyuruya göre; "Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir." İfadelerine yer verildi. Peki; polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte EGM Polis tayinleri son dakika gelişmeleri.

EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!

EGM POLİS TAYİNLERİ İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI YAPTI!

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin,

2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin,

2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan (7.500) civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır.

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EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!

Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan (7.688) personelden, (4.928) personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, (2.760) personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7. Sınıf, 11. Sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan (4.089) personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir.

EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!

Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan (268) şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır.

Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan (50) yaş ve üzeri olan (6.705) personelimizin ipkaları talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir.

EGM SON DAKİKA DUYURDU: EGM Polis tayinleri açıklandı! 35.874 personelin atama ve yer değiştirme polis tayin sonuçları açıklandı!

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

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