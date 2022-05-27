Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; polis tayinleri duyuruldu. Yapılan açıklamada; Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (35.874) personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Polis tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından "Polis tayinleri, atama ve yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 Polis tayinleri, atama ve yer değiştirme sonuçları son dakika gelişmeleri.