Ejder Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Iğdır'da, Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen Ejder Kervansarayı, mimari yapısıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen Anadolu'daki asırlık han ve kervansaraylar, tarihin izlerini taşıyor. Iğdır'ın kuzeyinde bulunan Aras Sıra Dağları'nın eteklerindeki Ejder Kervansarayı, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alıyor. Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder tarafından 13'üncü yüzyılda yaptırılan kervansaray, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor. İnşa şekli, motifleri, taşları, kapıları ve odalarıyla dikkati çeken kervansaray, yerli ve yabancı ziyaretçilerini cezbediyor.