Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Yanlış okumadınız bir kap çorbası 350 dolar! Türk Lirasıyla 2000 lira. Görünümüyle şaşırtıcı gelen Vietnam menşeili Ejderha tavuğunu daha önce görmemiş olaiblirsiniz ama Muğla'da ortaya çıktı. Türk lirasıyla Muğla'nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.