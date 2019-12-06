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Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Yanlış okumadınız bir kap çorbası 350 dolar! Türk Lirasıyla 2000 lira. Görünümüyle şaşırtıcı gelen Vietnam menşeili Ejderha tavuğunu daha önce görmemiş olaiblirsiniz ama 'da ortaya çıktı. Türk lirasıyla Muğla'nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. 'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 06.12.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 11:57
Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen çok büyük olan ayaklarından afrodizyak etkisi olması nedeniyle çorba yapılarak çok yüksek fiyatlara alıcı bulan ejderha tavuğu mezatın en ilgi çeken hayvanı oldu.

Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Tavuğun Muğlalı üreticisi Ergün Karaca, "Ben Dong Tao tavuk yetiştiriyorum. Bunun ana vatanı Vietnam. Bunun yumurtalarını 3 yıl önce Vietnam'dan getirdim.

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Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Ayaklarının şekli nedeniyle ejderha soyundan geldiği söylenmektedir. Bu, Vietnam yağmur ormanlarında yetişen bir hayvan. Ayaklarından dolayı da soyu tükenmek üzere. Uzak doğudaki krallar ve yöneticiler bu tavuğun yenmesini yasaklamışlar. Çünkü bu ayakları çok kıymetli.

Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Çünkü ayak paça çorbası yaparak içiyorlar. Sadece ayaklarından yapılan çorba 800 ile bin dolara alıcı buluyor. Ben en son Şanghay'da 350 dolara satıldığını gördüm. Türkiye'de de biz bunu yetiştiriyoruz. Birkaç arkadaşta da var. Bunun kırmızı ve beyaz olmak üzere iki rengi var. Benim hedefim ise Blue rengini elde etmek. İnşallah bunu da başaracağım Buraya da mezatı yapan arkadaşıma destek olmak ve tavuğu tanıtmak amacıyla geldim" dedi.

Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Takımı beş bin dolara satıldı
Sadece yurt dışı pazarı olduğunu ifade eden Karaca, "Yurt dışı pazarı olarak İran'a 2 tavuk, bir horoz şeklinde olan takımı beş bin dolara sattım" dedi.

Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Mezat salonunun işletmecisi Tufan Akyol da, Yatağan'da sezonun ilk süs tavukları ve güvercin mezatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bundan böyle sezon boyunca her ay mezatlarımızı düzenli olarak yapılacak. Mezatlarımıza sadece bölgemizden değil Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı gelmektedir. Bu mezatlar bir anlamda Yatağan ve turizmimize de katkı sağlamaktadır" dedi.

Ejderha tavuğuna büyük ilgi! Bir kap çorbası 2000 TL!

Mezatı sunan yetiştirici Mehmet Hekim ise "'nin ilk süs tavukları ve güvercinleri mezatını gerçekleştirdik. Hobidaşlarımızı bir araya getirerek hem ırkların tanıtımını hem de eksiklerinin, fazlalıklarının aktarılmasını sağlamaktayız.

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