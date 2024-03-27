Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

KAZA DEĞİL CİNAYET

Katil zanlısı Dandin'in, kazadan hemen önce bölgedeki bir kavşakta trafiğe tehlikeye sokarak otomobille kırmızı ışıkta geçiş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca hız sınırı 50 kilometre olan kaza yerindeki caddede 112 kilometre hızla gittiği belirlendi. Kaza sırasında alkol veya uyuşturucu alıp almadığının belirlenmesi için sürücüden alınan kan örneği de test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.