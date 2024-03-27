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Haberler Yaşam Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:02

Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

Ankara'da 25 Şubat'ta yaşanan kazada, Mehmet Can Dandin kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ile üniversiteli Umut Can'a çarptı. Dandin, yanında bulunan 3 kişiyle olay yerinden kaçarken Sert ve Can kurtarılamadı. Hız sınırını aştığı belirlenen Dandin, Kırıkkale'de yakalandı ve tutuklandı. Soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Dandin'in geçtiğimiz ay çökertilen Pekmez Kardeşler suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıktı!

ÖMER ÇETİN
Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 25 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Mehmet Can Dandin (25) kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can'a (28) çarptı. Dandin ve otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Sert ve Can, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla, Dandin ile yanında bulunan 3 kişi Kırıkkale'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

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Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

KAZA DEĞİL CİNAYET

Katil zanlısı Dandin'in, kazadan hemen önce bölgedeki bir kavşakta trafiğe tehlikeye sokarak otomobille kırmızı ışıkta geçiş yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca hız sınırı 50 kilometre olan kaza yerindeki caddede 112 kilometre hızla gittiği belirlendi. Kaza sırasında alkol veya uyuşturucu alıp almadığının belirlenmesi için sürücüden alınan kan örneği de test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

ÇETENİN İŞKENCECİSİ VE TETİKÇİSİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Hakan ve Hüseyin Pekmez kardeşlerin yaptığı "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütünü yönelik yaptığı operasyonda örgüt üyesi Berkay T.'nin cep telefonundan kan donduran işkence görüntüleri çıktı.

Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!

Telefon incelemesinde çıkan görüntülerde, Pekmezler organize suç örgütü adına işkence ve tetikçilik yapanlardan birinin de trafik magandası Dandin olduğu belirlendi. Dandin'in, bir işyerini silahla baskın yaptığı ve rehin alınan kişiyi saatlerce dövmesinin ardından öldürmekle tehdit ettiği anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındığı görüldü.

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