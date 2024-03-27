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Ekin Sert ve Umut Can’ı öldürmüştü! O cani Pekmez Kardeşler’in tetikçisi çıktı!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
09:02
Ankara'da 25 Şubat'ta yaşanan kazada, Mehmet Can Dandin kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ile üniversiteli Umut Can'a çarptı. Dandin, yanında bulunan 3 kişiyle olay yerinden kaçarken Sert ve Can kurtarılamadı. Hız sınırını aştığı belirlenen Dandin, Kırıkkale'de yakalandı ve tutuklandı. Soruşturmada şoke eden detaylara ulaşıldı. Dandin'in geçtiğimiz ay çökertilen Pekmez Kardeşler suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıktı!