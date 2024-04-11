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Haberler Yaşam Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:53

Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de 17 Haziran günü köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Köpeği Tina, 74 gün sonra evine dönse de ünlü ekonomist bir türlü bulunamadı. Kaybolmasının üzerinden 300 gün geçmişken Berzeg ailesinden gelen haber şaşkınlık yarattı!

DHA
Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!

250 KİLOMETRELİK ALAN 5 KEZ TARANDI

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!

74 GÜN SONRA 'TİNA' EVİNE DÖNDÜ

Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelip, köpeği teslim aldı. Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!

TİNA, ÇALIŞMALARA KATILDI AMA…

İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. 'Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine döndü.

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