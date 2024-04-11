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Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:53
Ekonomist Korhan Berzeg 300 gündür kayıp: Ailesinden dikkat çeken hamle!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de 17 Haziran günü köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Köpeği Tina, 74 gün sonra evine dönse de ünlü ekonomist bir türlü bulunamadı. Kaybolmasının üzerinden 300 gün geçmişken Berzeg ailesinden gelen haber şaşkınlık yarattı!