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Haberler Yaşam EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:46

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!

24 Nisan 2022 (bugün) gerçekleştirilen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS ardından EKPSS sonuçları gündemdeki yerini aldı. 2022 ÖSYM takvimi ile belirlenen EKPSS sınav süreci sürüyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte kamuda engelli personel kadroları için tercihte bulunabilecek. Bu noktada 'EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar yayınlanacak. Son adım da 2022 EKPSS sınav sonuçları olacak. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? İşte 2022 ÖSYM takvimi ile sonuç tarihi...

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!

EKPSS sonuçları için aramalar başladı. Sınavın sona ermesiyle birlikte gündemdeki yerini alacak olan EKPSS sınav sonuçları geri sayımı başladı. Adayların sonuçları öğrenmesinin ardından sonraki adım tercihlerde olacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS ÖSYM işbirliği ile bugün gerçekleşiyor. '2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemde. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, EKPSS kaç yıl geçerli? İşte cevaplar...

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları ÖSYM 2022 takvimi ile belirlendi. Bugün sınava giren adaylar EKPSS sonuç tarihi için araştırmalara başladı.

ÖSYM ile açıklanan sonuç tarihi 20 Mayıs 2022 Cuma günü olarak belirlendi. Belirtilen tarihte ÖSYM AİS üzerinden sonuçlar erişime açılacak.

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EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!

EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?

EKPSS kılavuzuna göre sınav puanları alınan tarihten itibaren 4 yıl geçerli sayılıyor. Böylece alının puan 4 yıl içerisinde kullanılabilir.

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!

EKPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 soru olacaktır.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 60 dakikadan oluşacak ve tek oturum olacaktır.

EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!