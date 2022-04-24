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EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:45
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
11:46
EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!
24 Nisan 2022 (bugün) gerçekleştirilen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS ardından EKPSS sonuçları gündemdeki yerini aldı. 2022 ÖSYM takvimi ile belirlenen EKPSS sınav süreci sürüyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte kamuda engelli personel kadroları için tercihte bulunabilecek. Bu noktada 'EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar yayınlanacak. Son adım da 2022 EKPSS sınav sonuçları olacak. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? İşte 2022 ÖSYM takvimi ile sonuç tarihi...