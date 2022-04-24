EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM takvimi ile EKPSS sonuçları AİS üzerinden erişime açılıyor!

EKPSS sonuçları için aramalar başladı. Sınavın sona ermesiyle birlikte gündemdeki yerini alacak olan EKPSS sınav sonuçları geri sayımı başladı. Adayların sonuçları öğrenmesinin ardından sonraki adım tercihlerde olacak. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS ÖSYM işbirliği ile bugün gerçekleşiyor. '2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemde. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, EKPSS kaç yıl geçerli? İşte cevaplar...