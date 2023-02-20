EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri sona erdi. ÖSYM tarafından 13 Ocak'ta sona eren EKPSS tercih sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Engelli memur atama kura sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler