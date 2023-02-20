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Haberler Yaşam EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:31

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri sona erdi. ÖSYM tarafından 13 Ocak'ta sona eren EKPSS tercih sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Engelli memur atama kura sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula

EKPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Tercih işlemlerini sona erdirenler, EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM duyurular ekranını sık sık ziyaret ediyor. Geçen sene Şubat ayında açıklanan EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, kura sonuçları belli mi, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte EKPSS tercih sonuçları 2023

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula

ENGELLİ MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Engelli memur alımlarıyla ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti.

Sürece ilişkin bilgi veren Yanık, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında duyuru yapılmadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. 2023 yılındaki EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Engelli memur EKPSS tercih ve kura sonuçları sorgula

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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