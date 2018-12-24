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Eksi 50 derecede yaşıyorlar!

Britanyalı fotoğrafçı Bryan Alexander, eksi 50 dereceye varan soğukta kamplardaki yaşamı, geleneksel giysileri avcılık ve balıkçılık faaliyetlerini izledi.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 10:07
Eksi 50 derecede yaşıyorlar!

Britanyalı fotoğrafçının karelerinde tundraya yayılan 1000 ren geyiğinden oluşan sürü ve kuzey ışıkları da yer aldı.

Eksi 50 derecede yaşıyorlar!

Bir bursla Grönland'ın kuzeyinde küçük bir Inuit topluluğunda 4 ay geçiren Britanyalı fotoğrafçı o günden beri Arktik bölgelerdeki halkları fotoğraflıyor.

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Eksi 50 derecede yaşıyorlar!

Arktik bölgelerde 'yerli' halklara mensup insanların sayısı giderek azalıyor, ancak Sibirya'nın ıssız topraklarında kalan bu az sayıdaki kişi, bölgenin yalıtılmışlığı yüzünden geleneksel yaşam biçimini hem kültürel hem de ekonomik olarak sürdürüyor.

Eksi 50 derecede yaşıyorlar!
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Eksi 50 derecede yaşıyorlar!
Eksi 50 derecede yaşıyorlar!
Eksi 50 derecede yaşıyorlar!
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