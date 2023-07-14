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Haberler Yaşam Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:40

Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Bursa'da 1 yaşındaki Cemre K., evde oyun oynarken prize takılı uzatma kablosunun deforme olan kısmını tutunca elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldı.

Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Yürekleri ağza getiren olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yaşandı.

Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Saat 22.30 sıralarında Sinan K. (30) ve Demet K. (27) çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., iddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada prize takılan uzatma kablosunu tuttu.

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Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Deforme olan kablodaki akıma kapılan Cemre, ailesi tarafından kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Minik Cemre, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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