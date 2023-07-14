Elektrik akımına kapıldı: Minik Cemre korkuttu!

Yürekleri ağza getiren olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yaşandı. Saat 22.30 sıralarında Sinan K. (30) ve Demet K. (27) çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., iddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada prize takılan uzatma kablosunu tuttu. Deforme olan kablodaki akıma kapılan Cemre, ailesi tarafından kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Cemre, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.