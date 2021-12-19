Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BAHÇELİEVLER

NO: 8600349

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8600330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8617324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖKMEN, HÜRRİYET sk / KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKMEN, KUMRULU 1, SEVİM, ÜÇEVLER CAMİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621700

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8600349

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8600330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8617324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖKMEN, HÜRRİYET sk / KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKMEN, KUMRULU 1, SEVİM, ÜÇEVLER CAMİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621700

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.