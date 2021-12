Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BAYRAMPAŞA

NO: 8621008



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1., 14., 16., 19., 2., 20., 25., 26., 29., 31., MELTEM, YEL, ÖMÜR, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8535229



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 19/12/2021 10:00:00 - 19/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8610348



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 19/12/2021 12:00:00 - 19/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8621007



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk bölgelerinde 19/12/2021 13:00:00 - 19/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8535233



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, AKIN, KAMİL, KISMET, ONARIR, SİNEMA, TUNA, İLHAN, ŞEREF sk / İSMET PAŞA mah BABİL, FULYA, GÜL, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, TUNA, UÇAK, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 19/12/2021 13:00:00 - 19/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

