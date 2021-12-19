Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:34

Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞBEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Hafta sonunu evinde geçiren vatandaşlar, bugün yaşanacak elektrik kesintileri için AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan son uyarıları araştırıyor. İstanbul genelinde yaşanacak planlı kesintiler, kurumların internet siteleri üzerinden anlık olarak duyuruluyor. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçeler için elektrik kesintisi duyurusu yapan kurumlar, 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden kesinti saatlerini paylaştı. İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da elektrik dağıtımından sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ, bugün yaşanacak güncel elektrik kesintisi listesini son dakika olarak yayınladı. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için paylaşıldı. Vatandaşlar, AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak arızaları öğrenebiliyor. İşte 19 Aralık Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve bu kesintilerden etkilenecek mahalleler…

Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

19 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

NO: 8600350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413. sk bölgelerinde 19/12/2021 05:00:00 - 19/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619420

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610361

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 560., 561., 562., 563., 564., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BAHÇELİEVLER

NO: 8600349

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8600330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8617324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖKMEN, HÜRRİYET sk / KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKMEN, KUMRULU 1, SEVİM, ÜÇEVLER CAMİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621700

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8600349

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8600330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8617324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖKMEN, HÜRRİYET sk / KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKMEN, KUMRULU 1, SEVİM, ÜÇEVLER CAMİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621700

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BAYRAMPAŞA

NO: 8621008

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1., 14., 16., 19., 2., 20., 25., 26., 29., 31., MELTEM, YEL, ÖMÜR, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535229

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 19/12/2021 10:00:00 - 19/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610348

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 19/12/2021 12:00:00 - 19/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621007

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk bölgelerinde 19/12/2021 13:00:00 - 19/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535233

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, AKIN, KAMİL, KISMET, ONARIR, SİNEMA, TUNA, İLHAN, ŞEREF sk / İSMET PAŞA mah BABİL, FULYA, GÜL, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, TUNA, UÇAK, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 19/12/2021 13:00:00 - 19/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik kesintisi duyurusu: 19 Aralık Pazar AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

19 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri için aşağıdaki linke gidebilirsiniz. Açılan sayfadan il, ilçe, mahalle bilgilerini girdikten sonra planlı kesintilere ulaşabilirsiniz.

19 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA