Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

20 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
Bakım Çalışması
20.12.2021 09:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, EFRUZ, AMİRAL, DİLEKTAŞI, AYDEDE, BOL AHENK, DİLBER, DÜZ, ERGENEKON, SERÇE, YAMAN CAMİ, 3040.
Bakım Çalışması
20.12.2021 09:30 - 18:00
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜGE HANIM, ÇAMLIKLI, SÜLEYMAN, 19 MAYIS, ORKİDEM, OSMANCIK, ALGELİNCİK, BAYIR, YEŞİL, BÜYÜKDEREBOYU
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FERHATPAŞA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜKBAKKALKÖY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÜSKÜDAR
Bakım Çalışması
20.12.2021 10:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLNAR, ÇEMEN, ŞEHİT TİMUR AKTEMUR, ATEŞ
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SALACAK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYLERBEYİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.