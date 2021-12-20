Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:04

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Evinde ve iş yerinde elektrik kesintisiyle karşılaşan vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için kurumların internet sitelerini ziyaret ederken, gün içinde planlanan bir kesinti olup olmadığı da araştırılıyor. AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek kesintiler tespit edilebiliyor. İşte güncel kesinti ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

Güncel elektrik kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına anlık olarak internetten duyuruluyor. Bu amaçla AYEDAŞ ve BEDAŞ, bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesini duyurdu. İstanbul Avrupa Yakası'nda ve Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde bugün enerji kesintisi meydana gelecek. İşte AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ve bugün yaşanacak elektrik kesintileri.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

20 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8622758

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623481

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, ZAFERTEPE, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610451

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 20/12/2021 10:00:00 - 20/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8624329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GELİNCİK, HASAN ÇELEBİ, NASİP, SALEP, TARÇIN sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8618315

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3132. sk bölgelerinde 20/12/2021 09:30:00 - 20/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619326

ilce - mah sk bölgelerinde 20/12/2021 09:30:00 - 20/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619320

ilce - mah sk bölgelerinde 20/12/2021 09:30:00 - 20/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608505

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, UFUK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4. sk bölgelerinde 20/12/2021 13:00:00 - 20/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

GÜNGÖREN

NO: 8623437

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah KARADENİZ, POSTA, ÇAYIR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ARKIN, AYDEDE, GAZİ OSMAN PAŞA, PERTEV PAŞA, POLAT, POSTA, SADAK, SİPAHİ, ZİYA GÖKALP, ÖZYURT sk / SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, ESNAF, MALAZGİRT, NEŞELİ, PİYALE, YEŞİLYURT, YUNUS EMRE, ÇAMLAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/12/2021 01:00:00 - 20/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623436

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDEDE sk bölgelerinde 20/12/2021 01:00:00 - 20/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622742

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, EŞİTLER, SULHİ GARAN sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622756

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZ, AYAZMA, MADALYA, MERA, MESLEK, YETKİN, YOLCU, İMECE sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621571

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ÇİNÇİNDERE sk / MERKEZ mah ATASÖZÜ, ATATÜRK, CUMHURİYET MEYDANI, DAVUTPAŞA 1., GENÇ OSMAN, MECİT, TAŞ, TINAZTEPE, ÖZ, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk bölgelerinde 20/12/2021 11:00:00 - 20/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

20 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

Bakım Çalışması

20.12.2021 09:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, EFRUZ, AMİRAL, DİLEKTAŞI, AYDEDE, BOL AHENK, DİLBER, DÜZ, ERGENEKON, SERÇE, YAMAN CAMİ, 3040.

Bakım Çalışması

20.12.2021 09:30 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MÜGE HANIM, ÇAMLIKLI, SÜLEYMAN, 19 MAYIS, ORKİDEM, OSMANCIK, ALGELİNCİK, BAYIR, YEŞİL, BÜYÜKDEREBOYU

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERHATPAŞA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKBAKKALKÖY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÜSKÜDAR

Bakım Çalışması

20.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLNAR, ÇEMEN, ŞEHİT TİMUR AKTEMUR, ATEŞ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SALACAK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYLERBEYİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

KADIKÖY

Bakım Çalışması

20.12.2021 10:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEKİN, ACIBADEM

Bakım Çalışması

20.12.2021 09:30 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OKUR, ŞAKACI, KAYA SULTAN, MARMARA, CEMİL AKDOĞAN, OKUL

Bakım Çalışması

20.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI MEHMETEFENDİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CADDEBOSTAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CADDEBOSTAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CADDEBOSTAN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

19 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA