Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 20 Aralık: AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek tıkla öğren!

20 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8622758

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623481

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, ZAFERTEPE, ŞEMSİ EFENDİ sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610451

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 20/12/2021 10:00:00 - 20/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8624329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GELİNCİK, HASAN ÇELEBİ, NASİP, SALEP, TARÇIN sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8618315

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3132. sk bölgelerinde 20/12/2021 09:30:00 - 20/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619326

ilce - mah sk bölgelerinde 20/12/2021 09:30:00 - 20/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619320

ilce - mah sk bölgelerinde 20/12/2021 09:30:00 - 20/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608505

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, UFUK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4. sk bölgelerinde 20/12/2021 13:00:00 - 20/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.