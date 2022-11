Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

NO: 34531480



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah TAHSİN sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34530489



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, CAMİ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, VATAN, YAKUP sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34530490



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, HARMANLIK, IHLAMUR sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34534199



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AŞKINAY, BEDİRHAN, BİRUNİ, FERMAN, KAYACIK, OKAN, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TUĞCU, UZAY, VAROL sk bölgelerinde 19/11/2022 09:30:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34536048



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 19/11/2022 10:00:00 - 19/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34527660



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/11/2022 14:00:00 - 19/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.