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Haberler Yaşam Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı
Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:17

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusu, sabah uyandığında elektriklerin olmadığını fark eden vatandaşlar tarafından sürekli olarak yanıt arıyor. BEDAŞ arıza ile İstanbul elektrik kesintisi olan yerler öğrenilebilirken, bugün elektrikler bazı ilçelerde saat 16.00'a kadar gelmeyecek. İşte 19 Kasım 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

İstanbul elektrik kesintisi birçok ilçede yaşanıyor. Uyandığında elektriklerin olmadığını görenler, "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile her daim güncelleniyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte 19 Kasım 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan yerler

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

NO: 34531480

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah TAHSİN sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34530489

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, CAMİ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, VATAN, YAKUP sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34530490

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, HARMANLIK, IHLAMUR sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34534199

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AŞKINAY, BEDİRHAN, BİRUNİ, FERMAN, KAYACIK, OKAN, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TUĞCU, UZAY, VAROL sk bölgelerinde 19/11/2022 09:30:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34536048

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 19/11/2022 10:00:00 - 19/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34527660

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/11/2022 14:00:00 - 19/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

NO: 34524066

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah SANAYİ CD. bölgelerinde 19/11/2022 04:00:00 - 19/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34536032

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

NO: 34528509

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4., 8. sk bölgelerinde 19/11/2022 00:00:00 - 19/11/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34528727

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Kasım 2022 BEDAŞ AYEDAŞ Elektrik kesintisi arıza programı

NO: 34531427

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 19/11/2022 01:00:00 - 19/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34534235

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AVNİ GÜNDÜZ, DOĞRU MUVAKKİTHANE, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, KONUR, KORU YOKUŞU, SIĞIRCIK, ŞEHİT ÖMER SADIK sk bölgelerinde 19/11/2022 14:00:00 - 19/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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