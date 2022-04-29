Haberler Yaşam 29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:11

Elektrik kesintisi 29 Nisan bugün sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Birçok vatandaş elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi bugünün en çok ziyaret edilen linkleri arasında yer alıyor. Planlı elektrik kesintileri vatandaşlarla paylaşılırken kesintinin ne kadar süreceği de verilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 29 Nisan bugün elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama ekranı…