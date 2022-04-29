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Haberler Yaşam 29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:11

29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi 29 Nisan bugün sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Birçok vatandaş elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi bugünün en çok ziyaret edilen linkleri arasında yer alıyor. Planlı elektrik kesintileri vatandaşlarla paylaşılırken kesintinin ne kadar süreceği de verilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 29 Nisan bugün elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama ekranı…

29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi sorgulama ekranı her gün ziyaret edilen sistemlerden biri. İstanbul'da planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ internet siteleri üzerinden paylaşılıyor. Belirli ilçelerde çalışma ya da arıza kaynaklı olarak yapılacak kesintiler için vatandaşların mağduriyet yaşamaması konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Peki, 29 nisan bugün elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte güncel AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti listesi…

29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

28 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDEŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

AVCILAR

NO: 20726317

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20646011

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622952

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 93. sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20714316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKIN, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, KAZAK sk / MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 29/04/2022 12:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

BAĞCILAR

NO: 16843316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16852316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah Mimar Sinan cd bölgelerinde 29/04/2022 12:30:00 - 29/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Nisan 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel kesinti listesi: Elektrikler ne zaman gelecek?

BAHÇELİEVLER

NO: 16598316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 29/04/2022 08:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20625316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AŞİYAN, BİLGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, NEVRUZ, SERAY, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.