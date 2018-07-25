Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Eski fotoğraflarda dikkat ettiyseniz, fotoğraf çektiren kişiler ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar? O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı. Sürekli hareket eden insanlar yüzünden fotoğraflar da oldukça kalitesiz görünüyordu. Fotoğrafçılar çözümü onların ellerini bir yerlere sabitleyerek buldular.Kimi zaman el ele tutuştular, kimi zaman tokalaştılar kimi zaman da ellerinde bir nesne tutarak fotoğraf çektirdiler. Vietban'da kırlangıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor.Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğna inanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor. Kleopatra, Mısır Piramitlerinin inşasına göre ilk akıllı telefona daha yakın zamanda yaşadı.Piramitlerin inşası (MÖ 2580-2560) ile Kleopatra'nın doğumu (M.Ö. 69) arasında yaklaşık 2.500 yıl vardır. Buna karşılık, Kleopatra'nın ölümü (M.Ö. 30) ile ilk iPhone (2007) arasında sadece 2.037 yıl vardır.