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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Eski larda dikkat ettiyseniz, fotoğraf çektiren kişiler ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı. Peki bunun hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı

Giriş Tarihi: 25.07.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 18:54
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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Eski larda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

O dönemlerde çılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Sürekli hareket eden insanlar yüzünden lar da oldukça kalitesiz görünüyordu. Fotoğrafçılar çözümü onların ellerini bir yerlere sabitleyerek buldular.Kimi zaman el ele tutuştular, kimi zaman tokalaştılar kimi zaman da ellerinde bir nesne tutarak fotoğraf çektirdiler.

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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Vietban'da kırlangıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor.Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğna inanıyorlar.

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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor.

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Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız
Ellerini sürekli görünen bir yere koyuyorlardı! Nedenine çok şaşıracaksınız

Kleopatra, Mısır Piramitlerinin inşasına göre ilk akıllı telefona daha yakın zamanda yaşadı.Piramitlerin inşası (MÖ 2580-2560) ile Kleopatra'nın doğumu (M.Ö. 69) arasında yaklaşık 2.500 yıl vardır. Buna karşılık, Kleopatra'nın ölümü (M.Ö. 30) ile ilk iPhone (2007) arasında sadece 2.037 yıl vardır.

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