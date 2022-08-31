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Haberler Yaşam Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi
Giriş Tarihi: 31.08.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 11:25

Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Forbes dünyanın en zenginleri listesinde şok eden gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir en üstlerde yer alan ve dokunulmaz olarak addedilen birçok ismin serveti erirken, Hintli milyarder Gautam Adani servetine servet kattı. Zuckerberg uzun süredir Forbes milyarderler listesinde kendini bulamazken, Elon Musk ulaşmak istediği 300 milyar dolar seviyesinin bir hayli altında kalmış durumda. Pandeminin başlarında dünyanın en zengin 4'üncü insanı konumuna gelen Zuckerberg, yanlış yatırımlar sonucu servetinin yarısını kaybetti. Jeff Bezos ve Bill Gates de listeden düşeceğe benziyor. İşte 2022 Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

ELON MUSK SERVİTİNİ KAYBEDİYOR

9 Ağustos 2022 tarihinde 266.5 milyar dolar servetle Elon Musk, 300 milyar dolar sınırına doğru koşuyordu. Dünden itibaren 4.9 milyar dolarını kaybeden Elon Musk, ilk sırayı kaybetmeyecek olsa da 300 milyar hedefini şu anlık kaybetmiş durumda.

Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

JEFF BEZOS'UN TAHTI SALLANIYOR

Gautam Adani adlı Hintli milyarder ülkemizde pek tanınmıyorsa da dünyanın en zengin insanları listesinde tepelere doğru tırmanış yapıyor. Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos, zirvedeki yerini çok yakında Adani'ye kaptıracağa benziyor. Adani, son iki yılda servetini 20 kat arttırdı.

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Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ZUCKERBERG'TE

5 Ekim 2021 tarihinde Facebook çökmeden evvel Mark Zuckerberg'ün serveti 127 milyar dolar seviyesindeydi. O gün, dünyanın en zengin 4'ncü insanı konumundaydı. Whatsapp, Instagram ve Facebook'a 8 saatlik girilememesi ve güvenlik açıklarının olduğuna dair iddialar sonucu o gün genç dahi servetinden 20 milyar dolar kaybetti.

Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Bununla birlikte yaraları sarmak için hızlı bir şekilde Facebook'u metaverse ve kripto para rotasına sokan Zuckerberg, Bitcoin ve diğer kripto paraların düşüşüyle birlikte servetinin yarısını kaybetti. 5 Ekim'de 127 milyar doları olan Zuckerberg'ün şu an 61 milyar doları bulunmakta ve artık dünyanın en zengin 10 insanı arasında değil.

İşte dünyanın en zengin insanları listesi...

Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

1 – Elon Musk 250.2 milyar dolar ABD (Tesla – SpaceX)

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