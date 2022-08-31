Haberler Yaşam Elon Musk’ın serveti eridi, Bezos’un tahtını Hintli milyarder sallıyor! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Giriş Tarihi: 31.08.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 11:25

Forbes dünyanın en zenginleri listesinde şok eden gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir en üstlerde yer alan ve dokunulmaz olarak addedilen birçok ismin serveti erirken, Hintli milyarder Gautam Adani servetine servet kattı. Zuckerberg uzun süredir Forbes milyarderler listesinde kendini bulamazken, Elon Musk ulaşmak istediği 300 milyar dolar seviyesinin bir hayli altında kalmış durumda. Pandeminin başlarında dünyanın en zengin 4'üncü insanı konumuna gelen Zuckerberg, yanlış yatırımlar sonucu servetinin yarısını kaybetti. Jeff Bezos ve Bill Gates de listeden düşeceğe benziyor. İşte 2022 Forbes dünyanın en zengin insanları listesi