Haberler Yaşam Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:22

Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden emekli asker Emin E.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini istihbaratçı Oktay olarak tanıtıp "kimlik bilgilerinizde değişiklik yapılacak size yeni kimlik vereceğiz" dedi. 4 saat kadar süren telefon konuşmasının sonunda Emin E.'nin banka şifrelerini öğrenen sahte istihbaratçı birkaç gün içinde 1 milyon lira parayı kendi belirlediği hesap numaralarına aktardı. Aynı kişi hesaptaki paralar bitinde tekrar arayıp 1 milyon lira daha istedi. Bu durumdan eşine ve çocuklarına bahseden Emin E. dolandırıldığını anlayıp hemen polise gitti.