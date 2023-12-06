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Haberler Yaşam Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:22

Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden emekli asker Emin E.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini istihbaratçı Oktay olarak tanıtıp "kimlik bilgilerinizde değişiklik yapılacak size yeni kimlik vereceğiz" dedi. 4 saat kadar süren telefon konuşmasının sonunda Emin E.'nin banka şifrelerini öğrenen sahte istihbaratçı birkaç gün içinde 1 milyon lira parayı kendi belirlediği hesap numaralarına aktardı. Aynı kişi hesaptaki paralar bitinde tekrar arayıp 1 milyon lira daha istedi. Bu durumdan eşine ve çocuklarına bahseden Emin E. dolandırıldığını anlayıp hemen polise gitti.

Yunus Emre KAVAK
Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesinde ikamet eden emekli asker Emin E.'nin telefonuna 14 Kasım günü bir çağrı geldi. İddiaya göre telefonu açtığında karşısındaki kişi kendisini Gayrettepe Polis merkezinde görevli istihbaratçı olarak tanıttı.

Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

Dolandırıcı inandırıcı olması için telefonu kapatmadan Emin E.'in 155'i tuşlamasını istedi. İddiaya göre o tuşlamayı yapınca karşısında sözde bir başka polis çıktı. Sizi arayan polis doğru deyince Emin E. dolandırıcılara biraz daha güvendi. Sözde istihbaratçı emekli askeri bir de sözde savcı ile görüştürüp söylediklerine tamamen inandırdı.

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Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

YENİ KİMLİK ÇIKARDIK DEDİLER
Saatler süren telefon konuşmasında dolandırıcılar Emin E.'ye kimlik bilgilerinde değişiklikler olduğunu ve yeni kimlik kartı çıkarıldığını söyleyip birde görünüp silinen bir fotoğraf gönderdiler.

Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

Gelen fotoğrafta kimlik bilgilerinin doğru girildiğini gören Emin E. artık dolandırıcılara tamamen inandı.

Emekli asker servetini böyle kaptırdı: Alo ben istihbaratçı Oktay!

TEK TUŞLA BANKA HESABINI ELE GEÇİRDİLER
Artık dördüncü saatine giren konuşma sonunda Emin E.'nin malvarlıklarına kadar geldi. Emin E.'nin emniyette verdiği ifadede yer alan iddiasına göre dolandırıcılar daha önce sattığı malvarlığına kadar her bir detayı biliyordu.

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