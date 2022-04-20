Haberler Yaşam Kurban ve Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ödeme tarihleri ve miktarı!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:54

Kurban ve Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ödeme tarihleri ve miktarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.Geçtiğimiz senelerde 1100 TL olarak iki kez ödenen ikramiyelerin bu seneki miktarı net değildi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi ve akıllardaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs'tan önce yatacak olan emekli ikramiyesinin ödeme tarihi de belli oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi son durum ne? 2022 Kurban ve Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL olacak?