Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den milyonları ilgilendiren emekli ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Bununla beraber geçen yıl yüzde 10 zam alan bayram ikramiyesi için 2022 yılında da zam yapılması gündem oldu. Yaklaşık 13 milyondan fazla vatandaşın yakından takip ettiği ''2022 Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu güncel açıklamalarla takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler 200 TL'lik artışla 2200 TL'yi bulmuştu. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak? İşte süreçte son durum