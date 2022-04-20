KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SABAH yazarı Faruk Erdem'in haberine göre emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre; SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.