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Giriş Tarihi: 20.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 07:59

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den milyonları ilgilendiren emekli ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Bununla beraber geçen yıl yüzde 10 zam alan bayram ikramiyesi için 2022 yılında da zam yapılması gündem oldu. Yaklaşık 13 milyondan fazla vatandaşın yakından takip ettiği ''2022 Ramazan ve Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" sorusu güncel açıklamalarla takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler 200 TL'lik artışla 2200 TL'yi bulmuştu. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak? İşte süreçte son durum

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Konuyla ilişkili güncel açıklamalar takip edilirken dört ayrı formülün konuşulduğu artış konusunda ise gözler gelecek son dakika açıklamasında. Bilindiği gibi asa ilk çıktığında 1000 liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TARİH NETLEŞTİ, 2022 EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ışığında bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti. Milyonlarca emeklinin gündeminde ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği var! İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında son durum;

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre Ramazan bayramı için ödenecek emekli bayram ikramiyeleri 28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara geçecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şu an için bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SABAH yazarı Faruk Erdem'in haberine göre emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre; SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman verilecek, zam var mı ve ne kadar yatacak?

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

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