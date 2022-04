EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre Ramazan bayramı için ödenecek emekli bayram ikramiyeleri 28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara geçecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şu an için bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.