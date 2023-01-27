Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve hesaplama ekranı!

Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:36

Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve hesaplama ekranı!

Yılda iki kez olmak üzere ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi, son günlerde gündemde yer alıyor. "2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği gibi her yıl iki kez emeklilere ödeme yapılıyor. Bu yıl 21 Nisan Ramazan bayramının ilk günü eda edilecek. Ödemeler de geçmiş yıllara bakıldığında bu tarihten bir hafta kadar önce hesaplara geçmesi bekleniyor. İşte 2023'te verilecek emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum…