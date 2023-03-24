En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşı 2023 hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hakkında çalışmalara başlandığını bildirmişti. Yapılan emekli maaşı zammı sonrası vatandaşlar emekli zammı hesaplama üzerinden emekli maaşım ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar