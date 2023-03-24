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Haberler Yaşam En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:18

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşı 2023 hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hakkında çalışmalara başlandığını bildirmişti. Yapılan emekli maaşı zammı sonrası vatandaşlar emekli zammı hesaplama üzerinden emekli maaşım ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

Emekli maaşı hesaplama üzerinden en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, gelecek ay ne kadar emekli maaşı alacağım soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bilyonlarca emekliye müjdeyi verdi ve en düşük emekli maaşı 2023 zammı yapıldı. Çalışma, iki bakanlık ortak çalışmasıyla yapıldı. Peki, Bağ-Kur ve SSK en düşük emekli maaşı ne kadar zamlandı? İşte detaylar

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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