En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı ne kadar zamlandı, yüzde kaç?

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."