Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 06.01.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 23:39

EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Merakla beklenen 2023 Emekli maaş zammı belirlendikten sonra binlerce vatandaş yeni maaşlarını hesaplamak istiyor. Bilindiği üzere yapılan açıklamada; 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile sosyal refah düzenlemesi sonrası yüzde 30'luk zam yapılmıştı. Bu noktada ise "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'luların Temmuz 2023'e kadar alacakları maaş belli oldu. İşte 2023 Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı…