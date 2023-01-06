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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 23:39

EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Merakla beklenen 2023 Emekli maaş zammı belirlendikten sonra binlerce vatandaş yeni maaşlarını hesaplamak istiyor. Bilindiği üzere yapılan açıklamada; 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile sosyal refah düzenlemesi sonrası yüzde 30'luk zam yapılmıştı. Bu noktada ise "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'luların Temmuz 2023'e kadar alacakları maaş belli oldu. İşte 2023 Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı…

EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaş zammı tablosu açıklanan zam oranı sonrası resmen netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla zam oranı yüzde 30 olarak belirlenmiş ve en düşük emekli maaşı ise yüzde 57 artışla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükselmişti. Bu noktada ise "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte yeni zam tablosu ve merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı için ise yüzde 58 artışa gidildiğini belirtti. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL yerine 5 bin 500 TL olacak.

EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ORTAYA ÇIKTI! 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

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