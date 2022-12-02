Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

Emekli zammı son durum araştırılıyor. TÜİK enflasyon verileri ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2023 belli oluyor. Ocak 2023 emekli zammı hakkında açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin refah seviyesini arttıracaklarını dile getirmişti. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç emekli zammı olacak sorusu yanıt arıyor. Emekli zammı hesaplama üzerinden 2023 emekli maaşı tablosu belli oluyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak 2023? İşte ocak emekli zammı hakkında detaylar…