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Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:20

Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

Emekli zammı son durum araştırılıyor. TÜİK enflasyon verileri ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2023 belli oluyor. Ocak 2023 emekli zammı hakkında açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin refah seviyesini arttıracaklarını dile getirmişti. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç emekli zammı olacak sorusu yanıt arıyor. Emekli zammı hesaplama üzerinden 2023 emekli maaşı tablosu belli oluyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak 2023? İşte ocak emekli zammı hakkında detaylar…

Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

Emekli zammı hesaplama ile 2023 emekli maaşı tablosu şekilleniyor. TÜİK enflasyon verileri ile emekli zammı 2023 belli olurken, nihai yüzde için iki enflasyon rakamı açıklanması daha gerekiyor. SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşlar, emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusuna yanıt aramakta. Enflasyon rakamlarıyla değerlendirilen emekli zammı için ek zam da düşünülüyor. İşte emekli zammı son durum

Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

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Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı hesaplama: Ocak 2023 emekli zammı ile SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli maaşı son durum

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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