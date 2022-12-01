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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:41

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı Ocak 2023'te yapılacak. TÜİK enflasyon verileri üzerinden emekli zammı hesaplama yapılırken, aralık enflasyon rakamları belli olduktan sonra emekli maaşı 2023 belli olacak. SSK ve BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaş tablosu gittikçe şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptıkları açıklamalar ile yeni emekli maaşı hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Bunun yanında, emekli zammı ne zaman yapılacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, Ocak emekli zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli maaşı son durum

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son durum araştırılıyor. TÜİK enflasyon rakamları üzerinden emekli maaşı tablosu ortaya çıkıyor. Emekli zammı hesaplama ekranı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2023 belli oluyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamalarla, herkesin refah düzeyinin artacağı bir emekli zammı yapılacağını dile getirdi. Peki, emekli zammı ne zaman? Emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama 2023

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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