EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: Ocak 2023 emekli zammı hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı Ocak 2023'te yapılacak. TÜİK enflasyon verileri üzerinden emekli zammı hesaplama yapılırken, aralık enflasyon rakamları belli olduktan sonra emekli maaşı 2023 belli olacak. SSK ve BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaş tablosu gittikçe şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptıkları açıklamalar ile yeni emekli maaşı hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Bunun yanında, emekli zammı ne zaman yapılacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, Ocak emekli zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli maaşı son durum