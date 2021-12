Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Ocak 2022 emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler an be an takip ediliyor. Asgari ücrete yapılan tarihi artışın ardından emekli zamlarına da ekstra bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili olurken emekliler yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere zam alıyorlar. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı?