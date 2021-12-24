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Haberler Yaşam Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 22:06

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş 2022 Ocak emekli zammı son dakika gelişmelerini merak ediyor. Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. En son açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Milyonların emekli ve memur zammı Ocak ayı enflasyon oranına göre belli olacak. TÜİK 2021 Aralık enflasyonunu açıkladıktan sonra 2022 emekli maaş zammı netleşecek. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı? İşte son durum

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Ocak 2022 emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler an be an takip ediliyor. Asgari ücrete yapılan tarihi artışın ardından emekli zamlarına da ekstra bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili olurken emekliler yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere zam alıyorlar. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük ve en yüksek SGK Bağkur 2022 Ocak Emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

MEMUR ENFLASYON FARKI İÇİN ARAŞTIRMALARINI SIKLAŞTIRDI

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'luk zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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İŞTE BEKLENEN TABLO: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TABAN RAKAMLAR (5 aylık zamma göre)

Emekli Mevcut Yeni (Kasım-2021)

Emekli Sandığı 3.275,90 3.684,73

SSK (200 öncesi) 2.624,24 2.899,26

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 1.797,23

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.596,40

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

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