Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika netleşiyor!

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş 2022 Ocak emekli zammı son dakika gelişmelerini merak ediyor. Ocak ayı memur ve emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. En son açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Milyonların emekli ve memur zammı Ocak ayı enflasyon oranına göre belli olacak. TÜİK 2021 Aralık enflasyonunu açıkladıktan sonra 2022 emekli maaş zammı netleşecek. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika açıklandı mı? İşte son durum