Emekli zammında kritik viraj! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beraber yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri ile belirlenecek olan emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Şimdiye kadar açıklanan 5 aylık enflasyon ışığında zam miktarının en az 10.47 olması öngörülüyor. Öte yandan vatandaşlar "2022 yılına ilişkin SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Var olan veriler neticesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanması bekleniyor. Peki, 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...