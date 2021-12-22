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Haberler Yaşam Emekli zammında kritik viraj! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:01

Emekli zammında kritik viraj! 2022 Ocak SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beraber yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri ile belirlenecek olan emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Şimdiye kadar açıklanan 5 aylık enflasyon ışığında zam miktarının en az 10.47 olması öngörülüyor. Öte yandan vatandaşlar "2022 yılına ilişkin SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Var olan veriler neticesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanması bekleniyor. Peki, 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Emekliler dikkat, maaş zamları netleşiyor! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı için beklentiler artıyor. Şimdiye kadarki rekor zam kararının verildiği asgari ücret sonrası milyonlarca emeklinin gözü gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere zam oranı 6 aylık enflasyon verilerinin başrolünde belirlenecek. Bu noktada ise tarihin de yaklaşmasıyla "2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Emekliler dikkat, maaş zamları netleşiyor! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekliler dikkat, maaş zamları netleşiyor! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekliler dikkat, maaş zamları netleşiyor! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Emekliler dikkat, maaş zamları netleşiyor! 2022 Ocak ayı SSK, BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

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