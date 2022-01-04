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Haberler Yaşam Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 13:42

Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

Yeni senede de emekli promosyon kampanyaları peş peşe gelmeye başladı. Ziraat, Vakıf, Halbank, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti ve diğer birçok banka emeklilere maaşlarını taşımaları halinde 2 bin liraya promosyon sunuyor. Öte yandan Türk Ekonomi Bankası, emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2 bin 750 liraya varan kampanyasını müjdeledi. Bu noktada "2022 Bankaların emekli promosyonları ne kadar, ne zaman verilecek?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat, Vakıf, Halbank, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti ve diğer bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları...

Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

Emekli promosyon kampanya açıklamaları bankalardan gelmeye devam ediyor. Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamada 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacağı müşterilere duyuruldu. Bankalar emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek üzere belirli ücretler vaad ediyor. Peki, 2022 Bankaların emekli promosyonları ne kadar, ne zaman verilecek? İşte emekli promosyon fırsatları ve detaylar...

Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

PROMOSYON AÇIKLAMALARI PEŞ PEŞE GELİYOR!

2 BİN 750 LİRAYA KADAR DEV PROMOSYON FIRSATI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2 bin 750 liraya varan promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri, 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

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Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB Mobil uygulamadan yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabiliyor.

Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 2 bin liraya varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.300 lira, 1.500 - 2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu yeni kampanyadan 15 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler faydalanıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.250 TL ek promosyon, 1.500 TL - 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.475 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon ödeniyor.

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