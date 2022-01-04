Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

PROMOSYON AÇIKLAMALARI PEŞ PEŞE GELİYOR!

2 BİN 750 LİRAYA KADAR DEV PROMOSYON FIRSATI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2 bin 750 liraya varan promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri, 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.