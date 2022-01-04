Emeklilere tarihi fırsat! 2 bin 750 liraya varan promosyon ödemesi yapılacak...

Yeni senede de emekli promosyon kampanyaları peş peşe gelmeye başladı. Ziraat, Vakıf, Halbank, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti ve diğer birçok banka emeklilere maaşlarını taşımaları halinde 2 bin liraya promosyon sunuyor. Öte yandan Türk Ekonomi Bankası, emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2 bin 750 liraya varan kampanyasını müjdeledi. Bu noktada "2022 Bankaların emekli promosyonları ne kadar, ne zaman verilecek?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat, Vakıf, Halbank, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti ve diğer bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları...