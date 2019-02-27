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, öğrencilerle kurabiye yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Etimesgut'taki bir ilkokulda pilot uygulaması yapılan ve kısa adı TBA olan 'ni gezdi. Öğrencilerle etkinliklere katılan Emine Erdoğan, kurabiye yaptı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.02.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 20:22
Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı
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Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tanıtım Programı sonrasında, "sanat", "bilim", "spor", "kültür" ve "yaşam" başlıklarında oluşturulan atölyeleri ziyaret etti, öğrencilerle etkinliklere katıldı.

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Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

İlk olarak, sanat atölyesinde kumaş boyayan çocukları izleyen , çocuklara kumaş boyama konusunda sorular yöneltti.

Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

, yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Boyanan yastık örtüsünü beğendiğini belirten Emine Erdoğan, boyamayı yapan öğrencisiyi tebrik etti ve "Çok güzel, evdeki nevresim takımlarını, masa örtülerini de size getirelim." dedi

Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

Halı dokuyan öğrencileri izleyen ve dokunan bir halıya düğüm atan , sanat atölyesinde "Linol baskı" yapan Afrikalı bir öğrenciyle bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

, ahşap ve metal atölyelerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

, yaşam becerileri konulu atölye de öğrencilerle merdaneyle hamur açarak, glutensiz kurabiye yaptı.

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