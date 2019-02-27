Emine Erdoğan, yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Boyanan yastık örtüsünü beğendiğini belirten Emine Erdoğan, boyamayı yapan öğrencisiyi tebrik etti ve "Çok güzel, evdeki nevresim takımlarını, masa örtülerini de size getirelim." dedi