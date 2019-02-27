Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etimesgut'taki bir ilkokulda pilot uygulaması yapılan ve kısa adı TBA olan Tasarım Beceri Atölyeleri'ni gezdi. Öğrencilerle etkinliklere katılan Emine Erdoğan, kurabiye yaptı. Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı sonrasında, 'sanat', 'bilim', 'spor', 'kültür' ve 'yaşam' başlıklarında oluşturulan atölyeleri ziyaret etti, öğrencilerle etkinliklere katıldı. İlk olarak, sanat atölyesinde kumaş boyayan çocukları izleyen Emine Erdoğan, çocuklara kumaş boyama konusunda sorular yöneltti. Emine Erdoğan, yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Boyanan yastık örtüsünü beğendiğini belirten Emine Erdoğan, boyamayı yapan öğrencisiyi tebrik etti ve 'Çok güzel, evdeki nevresim takımlarını, masa örtülerini de size getirelim.' dedi Halı dokuyan öğrencileri izleyen ve dokunan bir halıya düğüm atan Emine Erdoğan, sanat atölyesinde 'Linol baskı' yapan Afrikalı bir öğrenciyle bir süre sohbet etti. Emine Erdoğan, ahşap ve metal atölyelerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, yaşam becerileri konulu atölye de öğrencilerle merdaneyle hamur açarak, glutensiz kurabiye yaptı.