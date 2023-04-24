Haberler
Yaşam
Emlak kralı Dikran Masis'in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
07:55
Emlak kralı Dikran Masis'in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından emlak kralı Dikran Masis'in avukatı Semin Şen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Semih Şen hakkında Dikran Masis'in eski damadı Şafak Susamcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.