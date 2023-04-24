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Haberler Yaşam Emlak kralı Dikran Masis'in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:55

Emlak kralı Dikran Masis'in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından emlak kralı Dikran Masis'in avukatı Semin Şen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Semih Şen hakkında Dikran Masis'in eski damadı Şafak Susamcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ceyhan TORLAK
Emlak kralı Dikran Masis’in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

Emlak kralı Eskidji Müzayede'nin sahibi ünlü işadamı Dikran Masis'in eski damadı Şafak Susamcıoğlu, eski kayınpederinin avukatı Şemih Şen'in işyerine gelerek kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

Emlak kralı Dikran Masis’in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

Susamcıoğlu şikayet dilekçesinde, "Eski kayınpederim Dikran Masis'in vekili sıfatıyla 21 Aralık 2020'de işyerime gelen avukat Semih Şen ile boşanma sürecine ilişkin görüşme oldu. Semih Şen olay günü, 'Bak ben Dikran Masis'in avukatıyım. Dikran adına geliyorum. Bak bu boşanma protokolünü imzalayacaksın. İmzalamazsan başına çok işler açarım.

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Emlak kralı Dikran Masis’in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

Sen bu adamların kim olduğunu biliyorsun. Hayatınla oynarlar. Sana ve ailene yazık olur. Dikran Bey ile konuşayım. Sana malum konudan dolayı para ve yazlık verelim. Keyfine bak. Çocuğu da bırak bunlara ondan sonra ne halin varsa gör. Bak hakim savcı benim elimde. Seni süründürürüm.

Emlak kralı Dikran Masis’in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

Bu saatten sonra ayağını denk al. Hepinizin a..k..Görürsünüz siz. Siz kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bunların hesabını sorarım. Dikmen Bey ile ananızı s.." şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Emlak kralı Dikran Masis’in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ
Şikayet üzerine inceleme başlatan Adalet Bakanlığı avukat Semih Şen hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Semih Şen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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