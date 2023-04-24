Emlak kralı Dikran Masis’in damadından çok konuşulacak iddia! İddianamede şok sözler!

Sen bu adamların kim olduğunu biliyorsun. Hayatınla oynarlar. Sana ve ailene yazık olur. Dikran Bey ile konuşayım. Sana malum konudan dolayı para ve yazlık verelim. Keyfine bak. Çocuğu da bırak bunlara ondan sonra ne halin varsa gör. Bak hakim savcı benim elimde. Seni süründürürüm.



