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En büyük ilimiz değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

'de en çok aslen nereli var hiç düşündünüz mü? Türk halkının hemşehricilik konusunda ne kadar sıkı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Öyle ki ilk tanışmaların en bilinen sorusudur: 'Aslen nerelisin?' Peki gerçekten Türkiye'de en fazla aslen nereli yaşıyor? Hepimiz kütüğümüzde yazan yerlerde yaşasaydık Türkiye'de nüfus haritası baştan sona değişecekti. Bu rakamlar sizi çok şaşırtacak! Aslında en büyük illerimizin sıralaması bile bambaşka olacaktı. Bu listeye göre , , zirvedeki yerlerini kaybediyor. Peki yerlerine hangi illerimiz geliyor? Bakın herkes kendi memleketinde yani kütüğündeki şehirde yaşasa Türkiye'de il nüfus sayıları nasıl oluyordu!

Giriş Tarihi: 15.10.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 07:44
En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

İşte il il hemşehri sayıları!

En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

ADANA

1.770.073 kiş

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En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

AĞRI

1.159.141 kişi

En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

AMASYA

641.971 kişi

En büyük ilimiz İstanbul değil! Bu sayılara göre her şey çok farklı

2.001.664 kişi

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